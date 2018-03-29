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21:37   29 Марта 2018
Россия
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Школьница в Ярославле попала в реанимацию после падения на нее льда с крыши

Школьница в Ярославле попала в реанимацию после падения на нее льда с крыши

Следственное управление РФ по Ярославской области проводит проверку по факту падения ледяной глыбы с крыши жилого дома на восьмилетнюю девочку.

Об этом в четверг вечером сообщает РИА Новости, отмечая, что в результате падения льдины ребенок попал в реанимацию.

«Сегодня днем в больницу в тяжелом состоянии была доставлена восьмилетняя девочка с травмами, полученными в результате схода льда с крыши одного из домов по улице Спартаковской города Ярославля», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время на месте падения ледяной глыбы с крыши работают сотрудники Следственного управления, которые опрашивают свидетелей произошедшего и проводят осмотр места происшествия.

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Автор: Александр Люблинский
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