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20:51   29 Марта 2018
Россия
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Закрытие 24 полигонов в Подмосковье предотвратило экокатастрофу — Воробьев

Закрытие 24 полигонов в Подмосковье предотвратило экокатастрофу — Воробьев

За последние пять лет в регионе закрыли самые опасные полигоны.

В эфире телеканала «360» глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что сейчас возникла проблема только с полигоном «Ядрово» в Волоколамском районе, а если бы не были своевременно закрыты другие 24 полигона, то произошла бы крупная экологическая катастрофа.

Сейчас власти делают все необходимое для того, чтобы справиться с ситуацией в «Ядрово». Губернатор Московской области лично контролирует ситуацию с мусорными полигонами в регионе. Отчеты о выполненной работе он предоставляет администрации президента РФ.

Сейчас в «Ядрово» запущены аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта объемы завозимых на полигон отходов сократились в два раза.

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Автор: Ольга Шпакова
#воробьев #подмосковье #мусор #полигон #ядрово
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