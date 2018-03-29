Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

Россия приняла решение о высылке 60-и американских дипломатов и закрытии американского генерального консульства в Петербурге.

Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Таким образом Россия ответила на действия Запада в отношении российских дипломатов, которых выслали из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.

Американского посла в РФ Джона Хантсмана пригласили в российское министерство, где заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков уведомил его об ответных мерах России в отношении Соединенных Штатов.