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20:28   29 Марта 2018
Россия
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Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

Россия приняла решение о высылке 60-и американских дипломатов и закрытии американского генерального консульства в Петербурге.

Такое заявление сделал глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

Таким образом Россия ответила на действия Запада в отношении российских дипломатов, которых выслали из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери.

Американского посла в РФ Джона Хантсмана пригласили в российское министерство, где заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков уведомил его об ответных мерах России в отношении Соединенных Штатов.

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Автор: Ольга Шпакова
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