Шойгу: Российские военные пресекли теракты в автобусах с беженцами в Восточной Гуте

Попытка самоподрыва террористов-смертников в автобусах с беженцами была предотвращена российскими военнослужащими в Восточной Гуте.

Об этом в четверг рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи со спецпредставителем Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Четыре дня назад мы получили информацию о готовящихся провокациях с поясами шахида, со смертниками, которых предполагалось рассадить в автобусы с беженцами. К сожалению, эта информация подтвердилась», - заявил Шойгу, отметив, что такая информация поступает от граждан каждый день.

Также министр обороны добавил, что в понедельник 26 марта в автобусах с беженцами было изъято семь поясов шахида, во вторник 27 марта – 32 пояса, а в среду 28 марта – девять штук.

Напомним: ранее сообщалось, что из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению сторон (ЦПВС) смогли выйти более 135 тысяч мирных жителей.