В Нальчике из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более 40 человек

​​​​​​​Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Пожарные спасли из огня двух человек, жертв нет, пишет РИА Новости. Возгорание произошло на проспекте Шогенцукова в квартире на четвертом этаже на площади 40 квадратных метров.

Пожарные сломали входную дверь и спасли из горящей квартиры женщину 1935 года рождения и мужчину 1941 года рождения. Пожар был ликвидирован с помощью 29 человек и восьми единиц техники.

В настоящее время устанавливается причина пожара.