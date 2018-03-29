В Нальчике из-за пожара в многоэтажке эвакуировали более 40 человек
Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.
Пожарные спасли из огня двух человек, жертв нет, пишет РИА Новости. Возгорание произошло на проспекте Шогенцукова в квартире на четвертом этаже на площади 40 квадратных метров.
Пожарные сломали входную дверь и спасли из горящей квартиры женщину 1935 года рождения и мужчину 1941 года рождения. Пожар был ликвидирован с помощью 29 человек и восьми единиц техники.
В настоящее время устанавливается причина пожара.