​​​​​​​Москвичей предупредили о резком ночном похолодании

Московская мэрия предупредила столичных жителей о том, что в ночь с четверга на пятницу в регионе ожидается резкое понижение температуры до минус девяти градусов по шкале Цельсия.

В частности, в сообщении столичной мэрии говорится, что в результате резкого понижения температуры на дорогах возможно образование гололедицы. При этом приводится прогноз синоптиков о том, что потепление придет в Москву в пятницу:

«30 марта термометры покажут -2...+3 °C, а 31 марта — от 0 до +5 °C», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее метеорологи пообещали, что первый весенний дождь пройдет в Москве в воскресенье 1 апреля.