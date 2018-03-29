Шойгу: Беженцы смогут вернуться в Восточную Гуту через несколько дней

Об этом заявил глава МО РФ Сергей Шойгу в ходе встречи со спецпредставителем генсека ООН по САР Стаффаном де Мистурой.

Возвращение может произойти в воскресенье или понедельник. В Восточной Гуте начнется нормальная жизнь, прекратятся страдания людей, которые длились в течение семи лет, отметил Шойгу.

Минобороны РФ справилось с задачей по выводу из Восточной Гуты порядка 130-и тысяч беженцев и около 11-и тысяч вооруженных боевиков и членов их семей. Это большая и тяжелая работа, сказал министр.

Он также сообщил, что российские военные обеспечивают беженцев из Восточной Гуты ночлегом, питанием и лечением.