Московский ТЦ «Щелково» закрыли после внеплановой проверки

В результате внеплановой проверки пожарной безопасности в Москве в четверг закрыли Торговый центр «Щелково».

Об этом сообщает издание «Бизнес ФМ», приводя сообщение одной из сотрудниц ТЦ, которая написала в социальных сетях, что «Щелково» закрывают на три месяца. При этом администрация закрытого торгового центра «Щелково» пока не озвучивает сроки возобновления его работы.

В материале издания отмечается также, что ТЦ «Щелково» был возведен на месте цехов построенного в конце 1980-х годов, но не введенного в эксплуатацию завода «Хромотрон».

Проверки в торговых центрах проходят на этой неделе по всей стране, после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где в минувшее воскресенье в страшном пожаре погибли 64 человека.