Курды не спят. Эксперт посоветовал российским туристам не терять бдительность в Турции

Сепаратисты продолжают устраивать теракты на территории страны НАТО.

Шестеро турецких солдат получили ранения в результате нападения террористов Рабочей партии Курдистана в районе города Хазро провинции Диярбакыр на юге Турции. Об этом сообщил журналист телеканала «Kurdistan 24» Барзан Садик в Twitter. По его данным, курды атаковали военный автобус армейцев.

#BREAKING#PKK guerrillas attacked a #Turkish military bus near #Hezro town, #Diyarbakir. at least 6 soldiers wounded.