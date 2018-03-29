Курды не спят. Эксперт посоветовал российским туристам не терять бдительность в Турции

Сепаратисты продолжают устраивать теракты на территории страны НАТО.

Шестеро турецких солдат получили ранения в результате нападения террористов Рабочей партии Курдистана в районе города Хазро провинции Диярбакыр на юге Турции. Об этом сообщил журналист телеканала «Kurdistan 24» Барзан Садик в Twitter. По его данным, курды атаковали военный автобус армейцев.

Инцидент произошел на фоне военной операции турецкой армии в сирийской провинции Алеппо. С 20 января ВС Турции пытаются вытеснить курдские отряды народной самообороны (YPG) за пределы тридцатикилометровой буферной зоны, чтобы обезопасить собственные границы.

Крупный оплот турецкого сопротивления – город Африн – уже пал. При поддержке протурецких боевиков Сирийской свободной армии ВС взяли город под контроль 18 марта. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на этом операция «Оливковая ветвь» не закончится. По его словам, армия будет продвигаться на восток, чтобы зачистить сотни городов от курдских боевиков.

Террористами Анкара признает как РПК, так и отряды YPG. Власти Турции неоднократно подчеркивали, что группировки связаны и преследуют одну цель – создание собственной автономии. В 2016-2017 годах Турция сотрясала волна терактов, ответственность за большинство из которых взяла на себя РПК. Борцы за независимость курдского народа нередко используют теракты и похищения для достижения своих политических целей. ЕС и США солидарны с Турцией в оценке деятельности РПК. Группировку признают террористической и на Западе.

Руководитель политического направления Центра изучения современной Турции Юрий Мавашев в комментарии ИА «Политика Сегодня» заметил, что терроризм под маской курдского сепаратизма и деятельность РПК уже давно беспокоят Турцию.

«Достаточно вспомнить, что так называемая «борьба» ведется с 80-х годов. Только ведется она не в интересах курдского народа, принося неисчислимые и невосполнимые потери обеим сторонам», - говорит собеседник агентства.

Эксперт напомнил, что РПК, а также союзные ей группировки «Соколы Курдистана»и DHKPC убивали не только на востоке Турции. Их жертвами становились гражданские в крупных туристических центрах – Стамбуле, Анкаре, Анталье, Мармарсе и Кемере.