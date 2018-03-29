Шойгу встретился с де Мистурой в Москве

Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу и спецпосланник ООН по САР Стаффан де Мистура обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время Конгресса национального сирийского диалога в Сочи.

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На встрече с де Мистурой в Москве Лавров выразил уверенность, что после состоявшихся переговоров для обеих сторон прояснится картина того, как далее эффективно координировать совместные действия.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Лавров и де Мистура 29 марта обсудят налаживание работы конституционной комиссии Сирии.