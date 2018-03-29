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19:24   29 Марта 2018
Россия
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Пособие по безработице в РФ планируют увеличить к 2019 году

Пособие по безработице в РФ планируют увеличить к 2019 году

Министерство труда РФ начало работать над законом, который призван корректировать условия и сроки предоставления пособия безработным гражданам.

Об этом в четверг сообщается на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов. Там же отмечается, что изменения будут направлены на увеличение размера пособия по безработице.

«Проектом федерального закона предлагаются к внесению изменения условий назначения и сроков выплаты пособия по безработице, позволяющие увеличить размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице», - говорится в опубликованном на сайте документе.

Там же отмечается, что в проекте закона будет проработано повышение уровня доступности социальной поддержки граждан, ищущих работу, а также стимулирование безработных к активным поискам работы.

В сообщении напоминается, что размер пособия по безработице – его минимальная и максимальная величины – не менялся с 2009 года, и к настоящему моменту не обеспечивает гражданам необходимого уровня замещения утраченного заработка даже на минимальном уровне прожиточного минимума.

Ожидается, что проект нормативного акта вступит в силу в январе 2019 года.

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Автор: Александр Люблинский
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