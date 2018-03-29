МЧС сообщило о взрыве газового баллона при тушении пожара в Кемерове
В сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» находились несколько баллонов с газом, что значительно осложнило работу спасателей.
Спасатели выносили баллоны и охлаждали их, один из баллонов взорвался при тушении, сообщает МЧС. Помимо этого, ситуацию осложняла планировка здания и огромная площадь торгового центра, отмечается на сайте ведомства.
Начальник службы пожаротушения из федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин сообщил, что к моменту прибытия пожарных бригад огонь уже значительно распространился, чему способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция.