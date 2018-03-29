В «Зимней вишне» были закрыты все аварийные выходы — МЧС

Представитель МЧС РФ сообщил, что в момент пожара все эвакуационные выходы кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» были закрыты.

По его словам, в ТЦ не только не было аварийного освещения, но и не сработала и одна из систем противопожарной защиты. К прибытию пожарных огонь стремительно распространялся по торговому центру, возможно, этому способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция.

«Все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного», — сказал представитель МЧС.

ТЦ «Зимняя вишня» сгорел в воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Опознали тела 27 жертв. В среду, 28 марта, похоронили 14 человек.