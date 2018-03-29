​​​​​​​Когда пожарные приехали в кемеровский ТЦ, там не было ни охраны, ни администрации

МЧС РФ сообщает, что, когда пожарные прибыли по вызову на пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, там не было ни представителей администрации, ни охранников.

Об этом в четверг заявил начальник службы пожаротушения Первого отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин. В частности, он рассказал, что сигнал о пожаре в «Зимней вишне» поступил на пульт дежурного в 16.05 по местному времени, и уже в 16.09 пожарные, были у центрального входа в ТЦ. Оттуда в это время уже выходили люди,а часть посетителей находилась внутри, некоторые снимали пожар на телефоны, хотя на четвертом этаже к этому времени огнем была охвачена большая площадь.

«Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: «Эвакуируйтесь!». Но ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было», - подчеркнул Бурсин.

Напомним: мощный пожар произошел в кемеровском ТЦ в воскресенье 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.