Садитесь, четыре. Учителя и директора, попавшиеся на вбросах, пока работают в школах

Но только пока. ЦИК настроен решительно. По итогам выборов завели уже 21 уголовное дело. Приговоры закроют доступ фальсификаторам к детям и станут уроком для других.

Выборы президента России прошли конкурентно, свободно и прозрачно. Так заявляла глава ЦИК Элла Памфилова. Но не скрывала: без нарушений не обошлось. Результаты аннулированы на 16 избирательных участках страны. Кто в этом виноват и как изменилась их жизнь, в материале «Политики Сегодня».

Волгоград. Участок №611, школа №62. Человек в деловом костюме берет у сотрудницы комиссии стопку бюллетеней и отправляет их в урну, при этом нервно что-то говоря. Он успевает провернуть такое дважды, пока не заходят избиратели. Просмотревшие ролик уверены, что человек в костюме – не кто иной, как председатель комиссии Сергей Камышев, – директор школы, в которой и проводилось голосование, а женщина, передававшая ему бюллетени, – его заместитель Любовь Кошелева.

Факты официально не подтвержденные, но в школе не сомневаются: вброс – не подстава, а чистая правда. Узнать, что думает на этот счет Камышев, не удалось. На момент звонка в школу его на месте не оказалось, да и секретарь его «особо в Интернете не смотрит новости» - не в курсе этого случая. Среди учителей и учеников ходят разговоры: директору сказали, что камеры выключены. После выборов директор два дня не появлялся в школе, но потом снова приступил к своим обязанностям. Как ни в чем не бывало. Остался на месте даже кальян в кабинете.

Учительница из соседней школы, на условиях анонимности, объяснила «Политике Сегодня», что уголовного дела в отношении директора Камышева так и не завели.

«Дело замяли», - добавила она.

В то же время факт вброса подтвержден и результаты на участке №611 аннулированы. Согласно Уголовному кодексу России, за фальсификацию итогов голосования грозит крупный штраф или лишение свободы до 4 лет. Обвинения Камышеву пока не предъявляли.

Люберцы. Участок №1480, гимназия №5. «Героями» вбросов часто становятся именно сотрудники школ, где проводится голосование. Вот и еще одни представители благородной профессии – учителя Светлана Колобаева и Виктория Бобровская – активно забрасывали лишние бюллетени в урну.

Случай широко освещался в СМИ и по нему идет проверка в Следственном комитете. Однако, опять же, педагоги продолжают работать в учебном заведении и, как говорят в самой школе, «изменений» в их жизни после этого случая не заметили.

«По последствиям видно, что у них все хорошо», - заверил собеседник агентство.

Но это неофициально. И на условиях анонимности. Официально же, в течение трех дней корреспондент «Политики Сегодня» не мог застать на рабочем месте главу гимназии. В приемной директора посоветовали сверить фамилии попавшихся на вбросах со списком фамилий учителей, указанных на школьном сайте, чтобы узнать работают ли они. Имена и фамилии Светланы Колобаевой и Виктории Бобровской, действительно, по-прежнему указаны на портале. Светлана Вячеславовна ведет математику, а Виктория Николаевна – физическую культуру. С точки зрения закона, все правильно: педагоги пока могут оставаться на своей должности.

«Если будет вынесен приговор и человек будет осужден, то тогда он будет не вправе работать в общеобразовательном учреждении», - объяснил исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов.

Впрочем расстаться с педагогом, уволив за совершение аморального поступка, руководство может легко. Не каждый учитель рискнет в суде, во всеуслышание, доказывать, что вброс бюллетеней - это поведение, достойное педагога.

Махачкала. Участок №1126. Школа №15. Четыре часа дня, на участке идет голосование, как вдруг из коридора раздаются крики: «Помогите!» На видеозаписи с участка скопление людей, шум и неразбериха. Оказалось, к школе прибыла толпа горячих борцов-дагестанцев и устроила потасовку.

«Неугомонные какие-то», - назвала их одна из женщин на участке.

В это время к урне подошел молодой человек и опустил туда пачку бюллетеней, а чуть позже его действия повторила женщина, в которой наблюдатели опознали секретаря УИК Бровкину Инну Юрьевну. Она, кстати, работает в этой же школе замдиректором.

Результаты выборов на всех перечисленных трех участках отменены. По итогам мартовских выборов возбудили уже 21 уголовное дело, как рассказал «Политике Сегодня» член ЦИК Сергей Сироткин. И их фигурантов, если подозрения следователей подтвердятся, накажут в суде. Позиция ЦИК в отношении этих дел «самая решительная».

«Мы сторонники самых действенных и решительных мер», - заверил Сироткин.

Помимо фальсификации, во время выборов совершались попытки препятствования голосованию, вандализм, нарушение общественного порядка на избирательном участке, звонки о ложном минировании. По подобным нарушениям составлен 751 протокол. А это значит, что наказание получат не только «вбрасыватели», но и такие, как дагестанские спортсмены-борцы с участка №1126.

Уголовные дела за вбросы в России не в новинку. Пока никого не сажали, наказывали рублем. Так, год назад 250 тысяч штрафа суд назначил завучу нижегородской школы Ольге Савиной за то, что проголосовала восемь раз на выборах в Госдуму в 2016 году. Школе она отдала 29 лет, занималась воспитательной работой, вела экологию, биологию и химию. Приговор ее принудительно отправил на пенсию. Ее долг перед государством и кредиторами, согласно базе данных судебных приставов, на 19 марта, составляет 92 924 рубля и 30 копеек.