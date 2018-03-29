Временный резервуар по хранению фильтрата оборудовали в «Ядрово»

Фильтрат уже перекачивают в резервуар.

Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков. Он уточнил, что объем временного резервуара составляет пять тысяч кубометров, а объем фильтрата на полигоне оценивается в три тысячи кубометров.

До установки современной системы очистки, превращающей фильтрат в технологическую воду, он будет находиться в резервуаре.

21 марта на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе произошел выброс свалочного газа. Несколько десятков жителей Волокамска обратились в больницу. Власти Подмосковья взяли ситуацию под контроль. На свалке были размещены аэрозольные пушки, вскоре на территории полигона появится оборудование из Нидерландов, которое будет собирать свалочный газ.