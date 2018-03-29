Путин поручил увеличить объем субсидирования производителей сельхозтехники
Российский лидер Владимир Путин также поручил рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон, позволяющих получать субсидии на покупку отечественной сельхозтехники в лизинг и кредит.
Президент РФ поручил правительству предусмотреть в бюджете на 2019 год увеличение объема субсидирования производителей российской сельскохозяйственной техники. Доклад по вопросу внесения поправок в законодательство на предоставление субсидий для покупки сельхозтехники в лизинг и кредит кабмин должен сделать до 1 мая 2018 года.
Субсидии на строительство технопарков, финансирование региональных дорог, средства на поддержку автомобильной и легкой промышленности, а также на реализацию национальной технологической инициативы – в повестке заседания правительства https://t.co/maks0p5Juq pic.twitter.com/e76gCLTIKZ— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) March 29, 2018