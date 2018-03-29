Путин поручил увеличить объем субсидирования производителей сельхозтехники

Российский лидер Владимир Путин также поручил рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон, позволяющих получать субсидии на покупку отечественной сельхозтехники в лизинг и кредит.

Президент РФ поручил правительству предусмотреть в бюджете на 2019 год увеличение объема субсидирования производителей российской сельскохозяйственной техники. Доклад по вопросу внесения поправок в законодательство на предоставление субсидий для покупки сельхозтехники в лизинг и кредит кабмин должен сделать до 1 мая 2018 года.