Президент РФ поручил включить вклады малых предприятий в систему страхования

Российский лидер Владимир Путин поручил провести мониторинг применения валютного законодательства в отношении высокотехнологичных и экспортоориентированных компаний.

Система страхования вкладов физических лиц распространится и на вклады малых предприятий. Президент РФ поручил российскому правительству вместе с Центробанком внести в законодательство изменения, предусматривающие распространение действия системы страхования вкладов физических лиц на вклады, которые размещают микропредприятия и малые предприятия в банках.