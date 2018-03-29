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Шойгу встретился с де Мистурой в Москве

 Пособие по безработице в РФ планируют увеличить к 2019 году

Пособие по безработице в РФ планируют увеличить к 2019 году
Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

 ДНР опровергла обвинения Киева в использовании лазерного оружия

ДНР опровергла обвинения Киева в использовании лазерного оружия
В Госдепе США рассказали, когда прекратится давление на КНДР

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18:12   29 Марта 2018
Россия
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Президент РФ поручил включить вклады малых предприятий в систему страхования

Президент РФ поручил включить вклады малых предприятий в систему страхования

Российский лидер Владимир Путин поручил провести мониторинг применения валютного законодательства в отношении высокотехнологичных и экспортоориентированных компаний.

Система страхования вкладов физических лиц распространится и на вклады малых предприятий. Президент РФ поручил российскому правительству вместе с Центробанком внести в законодательство изменения, предусматривающие распространение действия системы страхования вкладов физических лиц на вклады, которые размещают микропредприятия и малые предприятия в банках.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #экономика #вклады
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