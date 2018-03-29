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18:12   29 Марта 2018
Россия
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Трагедия в Кемерове побудила россиян к борьбе с заграничными фейками

Трагедия в Кемерове побудила россиян к борьбе с заграничными фейками

Страшная трагедия в Кемерово потрясла страну. Жертвами пожара в ТЦ «Зимняя вишня» стали 64 человека, еще порядка 70 человек пострадали.

Однако пока люди скорбели, некоторые решили воспользоваться ситуацией и посеять панику в обществе, распространяя фейки.

СК РФ накануне завел уголовное дело против одного из таких «героев» — украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков). Молодой человек стал автором циничных слухов о «сотнях погибших».

О необходимости предотвращения вбросов через соцсети, в том числе из-за рубежа, заявил российский лидер Владимир Путин. Его предложение встретило серьезную поддержку в обществе.

С предложением очистить сеть от фейков выступил депутат Евпаторийского городского совета Роман Волошин. На своей странице в Facebook он призвал пользователей поставить заслон фейкам, распространяемым в сети.

В комментарии ФАН Волошин отметил, что уже давно предупреждает о тиражировании фальшивых новостей. Депутат считает одним из возможных способов борьбы с фейками регистрацию в соцсетях только по паспорту.

В среду с предложением оградить российский интернет от фейков на законодательном уровне выступили российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов иАлексей Столяров).

СМИ отмечает, что вбросы о числе жертв были сделаны в России не в первый раз. Манипуляторы, любящие посеять панику в обществе, находились всегда. Панические слухи о числе жертв распространялись после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, пожара во Владивостоке, наводнения в Крымске и других трагических происшествий.

Во всех этих случаях названное властями число погибших полностью соответствовало действительности, в чем в конечном счете убеждались засомневавшиеся граждане.

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Автор: Ольга Шпакова
#пожар #интернет #кемерово #фейки
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