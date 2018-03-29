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Россия
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Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода

Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода

Построит предприятия на Дальнем Востоке группа компаний «Арника».

В Приморском крае появятся два высокотехнологичных предприятия по производству биотехнологических ингредиентов для животноводства. Дальневосточная Группа компаний «Арника» — крупный российский импортер компонентов кормов — уже приступила к строительству заводов.

В ТОР «Надеждинский» возводят завод «Кормбиосинтез». Предприятие сможет производить до 10 тысяч тонн наукоемких, биологически ценных ингредиентов кормов. В том числе кормовые витамины, пробиотики, микробиологический белок и более двадцати видов защищенных аминокислот для крупного рогатого скота.

Часть технологий продукции разрабатывается за счет государственной субсидии в рамках Постановления Правительства №218 от 09.04.2010 г. совместно с Дальневосточным Федеральным университетом при поддержке Минобрнауки РФ. Государственная субсидия предоставлена на НИОКТР для разработки высокотехнологичного производства кормового микробиологического белка улучшенного аминокислотного состава и продуктов на его основе.

Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода

Результатом совместной научной и технологической работы компании и университета являются патенты РФ на новые штаммы — продуценты кормового микробиологического белка, патенты на технологии производства, лабораторные и технологические регламенты, современная опытно-экспериментальная установка.

На той же площадке в ТОР «Надеждинская» ГК «Арника» завершает проектирование второго завода — Высокотехнологичного биотехнологического производства «Фармасинтез» по выпуску ветеринарных антибиотиков, мощностью 2 000 тонн в год в ассортименте до десяти наименований.

ГК «Арника» в партнерстве с ведущими российскими и зарубежными научными центрами и организациями изучает и разрабатывает новые пробиотические штаммы микроорганизмов, технологии молекулярных соединений и защиты биологически доступных компонентов кормов — аминокислот и витаминов. Эти составляющие позволяют максимально повысить биоусвояемость и адаптировать корма к агрессивной среде желудков животных.

Компания помогает развиваться отечественному агропромышленному комплексу. Активно внедряет передовые мировые промышленные биотехнологии в России.

Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода

Такое эффективное сотрудничество бизнеса с наукой стало возможным благодаря многолетнему опыту и наличию собственного R&D центра. Компания состоит в Евразийской технологической платформе «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК — продукты здорового питания». Специалисты ГК «Арника» состоят в экспертном совете организации.

Впереди у компании новые высокотехнологичные проекты в дальневосточных ТОРах, основанные на передовых достижениях науки и техники. В планах и создание базовой кафедры «Биоэкономики и продовольственной безопасности» одного из российских ведущих университетов на площадке ГК «Арника» в ТОР «Надеждинская». Кафедра будет готовить специалистов высшей квалификации для крупных проектов АПК Дальнего Востока.

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Автор: Григорий Рощин
#россия #производство #комбикорм #агрохолдинг #корма
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