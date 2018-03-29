Володин заявил о возможной причастности США к информационным вбросам в РФ
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин не исключил, что вброс фейковых новостей в информационное пространство РФ инициировали американские спецслужбы или украинские власти.
По его словам, в РФ знают, что в силовых структурах Украины работают представители Центрального разведывательного управления и Государственного департамента США. Володин считает, что вброс сообщений инициировали иностранные спецслужбы, в том числе США.
Спикер ГД назвал такие шаги «недружественными». Володин добавил, что в этом можно увидеть несколько целей: желание посеять панику, вызвать недоверие к власти или породить конфликт, чтобы дискредитировать РФ в глазах мирового сообщества.
«Эти заявления вбрасывались сначала сюда, а потом их тиражировали зарубежные СМИ», — заключил Володин.
Появление фейковых новостей сразу после трагических событий в Кемерово преследовало несколько целей, заявил Председатель ГД Вячеслав Володин: "Во-первых, посеять панику, во-вторых, вызвать недоверие к власти, породить конфликт между обществом и властью"— Государственная Дума (@dumagovru) March 29, 2018