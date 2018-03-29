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17:52   29 Марта 2018
Россия
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Володин заявил о возможной причастности США к информационным вбросам в РФ

Володин заявил о возможной причастности США к информационным вбросам в РФ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин не исключил, что вброс фейковых новостей в информационное пространство РФ инициировали американские спецслужбы или украинские власти.

По его словам, в РФ знают, что в силовых структурах Украины работают представители Центрального разведывательного управления и Государственного департамента США. Володин считает, что вброс сообщений инициировали иностранные спецслужбы, в том числе США.

Спикер ГД назвал такие шаги «недружественными». Володин добавил, что в этом можно увидеть несколько целей: желание посеять панику, вызвать недоверие к власти или породить конфликт, чтобы дискредитировать РФ в глазах мирового сообщества.

«Эти заявления вбрасывались сначала сюда, а потом их тиражировали зарубежные СМИ», — заключил Володин.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #сми #кемерово #новости #общество
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