Состояние Юлии Скрипаль улучшается

Сергей Скрипаль все еще находится в критическом состоянии.

Состояние Юлии Скрипаль, отравленной вместе с отцом нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери, постепенно улучшается, и больше не оценивается медиками как критическое.

Состояние Сергея Скрипаля остается критическим, но стабильным, сообщают сотрудники госпиталя.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Ранее Скрипаля судили в России за государственную измену и шпионаж в пользу другого государства. Власти Великобритании считают, что в отравлении виновата российская сторона. Россия категорически отрицает причастность к данному делу.