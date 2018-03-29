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Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

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17:40   29 Марта 2018
Весь мир
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Состояние Юлии Скрипаль улучшается

Состояние Юлии Скрипаль улучшается

Сергей Скрипаль все еще находится в критическом состоянии.

Состояние Юлии Скрипаль, отравленной вместе с отцом нервно-паралитическим веществом «Новичок» в Солсбери, постепенно улучшается, и больше не оценивается медиками как критическое.

Состояние Сергея Скрипаля остается критическим, но стабильным, сообщают сотрудники госпиталя. 

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Ранее Скрипаля судили в России за государственную измену и шпионаж в пользу другого государства.  Власти Великобритании считают, что в отравлении виновата российская сторона. Россия категорически отрицает причастность к данному делу.

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Автор: Юлия Стрелкова
#великобритания #росссия #скрипаль
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