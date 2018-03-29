Глава МИД КНДР может прилететь в Россию — Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что сейчас этот вопрос прорабатывают.
По ее словам, министр иностранных дел КНДР может посетить Россию в ближайшем будущем. Пока все в стадии проработки, но перспектива есть. Захарова также отметила, что дату, формат и уровень планируемого контакта РФ и КНДР сообщат дополнительно.
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой, 29 марта 2018 года https://t.co/jQFv4eSprY— МИД России ???????? (@MID_RF) March 29, 2018