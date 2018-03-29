Володин: России не нужно спешить отказываться от анонимности в интернете

Сначала нужно проанализировать все возможные последствия и эффективность такой меры, считает спикер Государственной думы РФ.

В ответ на вопрос журналистов о том, нужно ли рассматривать вариант отказа от анонимности в интернете, Вячеслав Володин привел в пример ситуацию с анонимностью в сети в Британии и ФРГ и отметил, что вопрос требует тщательного анализа.

«Они (меры), с одной стороны, не должны нарушать основополагающие права граждан, с другой – должны решать вопрос защиты граждан от недостоверной информации, от клеветы», — отметил он.

Спикер Госдумы также сказал, что многие фейки об угрозах взрывов поступают из заграницы - Америки, Украины и прочих стран, поэтому ситуация с информационной безопасностью является вопросом безопасности страны.