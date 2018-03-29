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18:04   29 Марта 2018
Россия
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Путин наградил бывшего губернатора Калининградской области медалью ордена Родительской славы

Путин наградил бывшего губернатора Калининградской области медалью ордена Родительской славы

Награда присуждена за заслуги в деле укрепления института семьи и воспитании детей.

Президент России Владимир Путин принял решение наградить орденами «Родительской славы» некоторых многодетных родителей, среди которых экс-глава Калининградской области Георгий Боос и его жена Анна.

Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Орден Родительской Славы присуждается семьям с не менее чем семью детьми. Данного ордена удостоены Алексей и Ольга Калмыкова из Ставрополья, а также Александр и Наталья Захватаевы из Кировской области.

Медалью ордена «Родительская слава», присуждаемого семьям с четырьмя и более детьми, удостоены шесть супружеских пар, среди которых Георгий и Анна Боос.  Сейчас у пары пять общих детей и двое детей от предыдущих браков.

Орден «Родительская Слава» учрежден в России в 2008 году.

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Автор: Юлия Стрелкова
#путин #калининград #боос
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