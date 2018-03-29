ФСБ установила срок для предоставления кодов к расшифровке сообщений — Бортников

Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников подписал соответствующий приказ.

ФСБ РФ установила десятидневный срок для предоставления кодов к расшифровке сообщений в интеренете. Внесли поправки в порядок представления организаторами распространения информации в интернете в ведомство информации, которая необходима для декодирования.

Теперь подразделение Федеральной службы безопасности РФ, которое запрашивает информацию у мессенджеров, называется Центром оперативно-технических мероприятий.