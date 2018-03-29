Володин призвал россиян проверять информацию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание граждан на то, что ложная информация о количестве жертв в Кемерово распространялась из-за рубежа, в частности, с территории Украины.
Володин считает, что необходимо обеспечить защиту россиян от дезинформации.
Спикер Госдумы уверен: через единение и оказание друг другу помощи граждане России станут недосягаемы для подобных провокаций.
Он добавил, что недавно в социальных сетях распространялось якобы его заявление, сопровождающееся ссылкой на одно из государственных информационных агентств. Сообщение мгновенно растиражировали украинские СМИ, давая оценки деятельности Володина.