Володин призвал россиян проверять информацию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание граждан на то, что ложная информация о количестве жертв в Кемерово распространялась из-за рубежа, в частности, с территории Украины.

Володин считает, что необходимо обеспечить защиту россиян от дезинформации.

Спикер Госдумы уверен: через единение и оказание друг другу помощи граждане России станут недосягаемы для подобных провокаций.

Он добавил, что недавно в социальных сетях распространялось якобы его заявление, сопровождающееся ссылкой на одно из государственных информационных агентств. Сообщение мгновенно растиражировали украинские СМИ, давая оценки деятельности Володина.