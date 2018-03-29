Мы в соц.сетях:
Путин наградил бывшего губернатора Калининградской области медалью ордена Родительской славы

Путин наградил бывшего губернатора Калининградской области медалью ордена Родительской славы

 Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода

Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода
Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

 ДНР опровергла обвинения Киева в использовании лазерного оружия

ДНР опровергла обвинения Киева в использовании лазерного оружия
Состояние Юлии Скрипаль улучшается

Состояние Юлии Скрипаль улучшается

 Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции
Путин наградил бывшего губернатора Калининградской области медалью ордена Родительской славы

Путин наградил бывшего губернатора Калининградской области медалью ордена Родительской славы

 Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода

Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода
Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

 ДНР опровергла обвинения Киева в использовании лазерного оружия

ДНР опровергла обвинения Киева в использовании лазерного оружия
Состояние Юлии Скрипаль улучшается

Состояние Юлии Скрипаль улучшается

 Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции
17:32   29 Марта 2018
Россия
43

Володин призвал россиян проверять информацию

Володин призвал россиян проверять информацию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание граждан на то, что ложная информация о количестве жертв в Кемерово распространялась из-за рубежа, в частности, с территории Украины.

Володин считает, что необходимо обеспечить защиту россиян от дезинформации.

Спикер Госдумы уверен: через единение и оказание друг другу помощи граждане России станут недосягаемы для подобных провокаций.

Он добавил, что недавно в социальных сетях распространялось якобы его заявление, сопровождающееся ссылкой на одно из государственных информационных агентств. Сообщение мгновенно растиражировали украинские СМИ, давая оценки деятельности Володина.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Стрелкова
#россия #володин #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода Россия
Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода
Построит предприятия на Дальнем Востоке группа компаний «Арника».
18:00   29 Марта 2018
58
Легализация криптовалют может разрушить финансовую систему России Экономика

Легализация криптовалют может разрушить финансовую систему России

15:22   29 Марта 2018
69
Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против» Ближнее зарубежье

Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

12:43   29 Марта 2018
2508
Обиды нет, есть сожаление. Депутат Затулин узнал в пути, что ему закрыли въезд в Эстонию Россия

Обиды нет, есть сожаление. Депутат Затулин узнал в пути, что ему закрыли въезд в Эстонию

20:48   28 Марта 2018
84
Новости smi2.ru
Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

 Кузбасский пленник. Кто станет губернатором, когда Тулеева освободят

Кузбасский пленник. Кто станет губернатором, когда Тулеева освободят

 Оператор Yota предложил тариф без голосовой связи

Оператор Yota предложил тариф без голосовой связи

 Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»