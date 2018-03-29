Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении положением.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Экс-президент Франции Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении положением -- Le Monde pic.twitter.com/7oSax2tKGh — Агентство Рейтер (@reuters_russia) March 29, 2018

Ранее сообщалось, что Саркози предъявили обвинения по делу о финансировании властями Ливии президентской кампании 2007 года.