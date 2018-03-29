Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

​​​​​​​Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

Переименование улицы поможет восстановить историческую память о государственном образовании на Кубани — Кубанской Украине. Инициатива получила утверждение от комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Решение о новом названии рассмотрят на пленарном заседании Киевского горсовета.

Общественное обсуждение вопроса о переименовании проходило с 29 мая по 29 июля прошлого года, 60% проголосовавших поддержали новое название.