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17:05   29 Марта 2018
Россия
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Путин представил к госнаграде школьников, спасших тонущих детей

Путин представил к госнаграде школьников, спасших тонущих детей

Медали «За спасение погибавших» получат ученик средней школы №1 Иркутска и учащийся средней школы Оренбургской области.

Об этом гласит указ, который в четверг подписал глава государства Владимир Путин.

Школьник из Иркутска, согласно данным регионального управления МЧС, летом 2017 года спас двух тонущих в реке детей. Вначале он вытащил на берег одного, а после вернулся за вторым, который к этому времени ушел на дно. На берегу подросток реанимировал обоих мальчиков.

Второй представленный к госнаграде подросток также летом прошлого года спас маленького товарища. Вместе с друзьями он отправился купаться на речку, но самый младший из их компании, семилетний мальчик, начал тонуть. Тогда молодой герой кинулся спасать его.

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Автор: Юлия Халус
#россия #путин #иркутск #новости #общество #оренбургская область
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