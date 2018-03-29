Собянин поздравил победителей Всероссийской олимпиады по астрономии

Мэр столицы Сергей Собянин написал на своей странице в Twitter, что московские школьники заняли первое общекомандное место на Всероссийской олимпиаде по астрономии.

По его словам, школьники завоевали девять дипломов победителей из 15. Всего они привезли 27 дипломов с Всеросийской олимпиады школьников по астрономии. В Волгоградском государственном университете наградили победителей и призеров олимпиады. В финальном туре состязались 188 старшеклассников из 41 субъекта РФ.