Владимир Путин наградил деятелей культуры

Звание народных артистов присвоено балеринам Терешкиной и Шипулиной, а также актеру театра им. Моссовета Николаю Лебедеву.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства отметил наградами сотрудников «ТВ Центра» за вклад в развитие российского телевидения. Он также наградил орденами Дружбы сотрудников канала: генерального директора Юлию Быстрицкую и ведущую Анну Прохорову. Первый заместитель генерального директора по вещанию Андрей Румянцев получил орден Почета. Некоторых сотрудников телекомпании наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Данным указом Владимир Путин присвоил звание народного артиста России актеру театра им. Моссовета Николаю Лебедеву, актрисе Московского драматического театра им. М.Н.Ермоловой Светлане Головиной, артистке балета Мариинского театра Виктории Терешкиной и артистке балета Большого театра Екатерине Шипулиной, художественному руководителю Государственной академической хоровой капеллы России им. А.А. Юрлова Геннадию Дмитряку.

Путин присвоил звания народного художника Российской Федерации скульпторам Владимиру Мокроусову и Андрею Балашову, а также художникам Дмитрию Тугаринову и Валерию Гошко.

Режиссер-постановщик Малого театра Владимир Бейлис за выдающийся вклад в развитие культуры награжден орденом Почета.