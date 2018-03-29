Новым замгубернатора Кемеровской области назначили Ольгу Турбаба

О назначении проинформировала пресс-служба администрации региона.

Накануне стало известно об увольнении замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина и начальника департамента внутренней политики региона Нины Лопатиной. Официально причины отставки не назывались. Кадровые изменения произошли после крупного пожара в кемеровском ТЦ, жертвами которого стали 64 человека.

Сообщается, что должность заместителя губернатора заняла Ольга Турбаба, а начальником департамента внутренней политики губернатора Кемеровской области назначена Валентина Назимок.

Турбаба ранее занимала пост первого зама главы Кемерова. Назимок занимала пост заместителя начальника управления по взаимодействию с политическими партиями и общественными объединениями в областной администрации.