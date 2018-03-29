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17:02   29 Марта 2018
Россия
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Я услышал детский плачь: курсант рассказал, как спас трех детей из пожара в ТЦ в Кемерове

Я услышал детский плачь: курсант рассказал, как спас трех детей из пожара в ТЦ в Кемерове

Несмотря на всю трагичность произошедшего в Кемерове, инцидент не помешал некоторым людям распространять дезинформацию в интернете.

Почти с самого начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в сети появилось множество новостей о якобы нескольких сотнях погибших. После поползли слухи о том, что мест в морге не хватает, а тела погибших везут на хладокомбинат.

Выводы «эксперты» делали исходя из вместимости кинотеатра в торговом центре. Сообщалось о закрытых дверях и том, что никто не выжил. Недостоверная информация сопровождалась скриншотами, взятыми с сайта ТЦ. Один из врачей города также причастен к распространению фейков. В последствии он извинился перед кемеровчанами.

 

Однако пока кто-то распространял ложь в сети, другие спасали людей. Одним из них стал курсант кадетского корпуса МЧС Дмитрий Полухин. Во время пожара юноша спас трех детей. В беседе с порталом Nation News курсант рассказал, что смотрел кино, когда в зал вбежала женщина и сообщила о начавшемся пожаре. Она повела всех к выходу. Выйдя из зала Полухин увидел, что в соседнем первом зале дверь была открыта, а во втором нет. Спустившись на этаж, юноша увидел женщину, искавшую своих детей. Дать четкую информацию она не смогла, только махала рукой в сторону коридора, который на тот момент заполнился черным дымом. Дмитрий принял решение пойти туда.

Я услышал детский плачь: курсант рассказал, как спас трех детей из пожара в ТЦ в Кемерове

Так как видимость вокруг была очень плохая, юноша ориентировался по слуху. Рядом с одним из магазинчиков, расположенных на этаже, раздались детский плачь и крики. В небольшом помещении находились две девочки и мальчик. Полухин вывел детей через коридор к общему потоку людей, где передал ребят матери.

Точку в распространении фейков о количестве погибших поставило МЧС. Министерство сообщило, что пожар унес жизни 64 человек. Данные подтвердила и инициативная группа граждан Кемерова, осмотревшая морг и хладокомбинат.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #пожар в кемерове #тц зимняя вишня
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