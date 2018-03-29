Соглашение о поставках оружия между Россией и Украиной прекращено

Прекращено действие договора между Россией и Украиной о взаимных поставках вооружений. Соглашение действовало с 1995 года.

Об этом стало известно из документа, опубликованного в четверг на официальном сайте правовой информации.

В официальном обращении министерства иностранных дел России отмечается, что соглашение распространялось на поставки военной техники и вооружений, комплектующих изделий и запасных частей, а также организации ремонта и оказания других услуг военного назначения.

Договор о взаимных поставках военной техники был подписан в Киеве 8 февраля 1995 года.