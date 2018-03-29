Захарова не исключила рост числа арестов россиян за рубежом

Обстановка вокруг дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля может привести к росту количества арестов россиян за границей, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Слова дипломата с брифинга передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Кроме того, подчеркнула Захарова, остается актуальным предупреждение внешнеполитического ведомства России касательно этой угрозы.

Ранее Лондон обвинил Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который попал в реанимацию 4 марта. Власти Британия уверяют, что найденное в крови потерпевшего нервно-паралитическое вещество разрабатывалось в СССР. Премьер страны Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке 23 российских дипломатов из страны в связи с этим делом.

Россия отрицает причастность к нападению на Скрипаля. Как заявили в российском МИД, вещество, которое упоминают британцы, никогда не разрабатывалось в РФ или СССР. В ответ на действия Британии Россия предприняла аналогичные меры.