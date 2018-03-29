Мы в соц.сетях:
Путин наградил бывшего губернатора Калининградской области медалью ордена Родительской славы

Путин наградил бывшего губернатора Калининградской области медалью ордена Родительской славы

 Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода

Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода
Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

 ДНР опровергла обвинения Киева в использовании лазерного оружия

ДНР опровергла обвинения Киева в использовании лазерного оружия
Состояние Юлии Скрипаль улучшается

Состояние Юлии Скрипаль улучшается

 Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции
Путин наградил бывшего губернатора Калининградской области медалью ордена Родительской славы

Путин наградил бывшего губернатора Калининградской области медалью ордена Родительской славы

 Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода

Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода
Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

Власти Киева хотят переименовать улицу Маршала Жукова в улицу Кубанской Украины

 ДНР опровергла обвинения Киева в использовании лазерного оружия

ДНР опровергла обвинения Киева в использовании лазерного оружия
Состояние Юлии Скрипаль улучшается

Состояние Юлии Скрипаль улучшается

 Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции
16:36   29 Марта 2018
Весь мир
37

Захарова не исключила рост числа арестов россиян за рубежом

Захарова не исключила рост числа арестов россиян за рубежом

Обстановка вокруг дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля может привести к росту количества арестов россиян за границей, предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Слова дипломата с брифинга передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Кроме того, подчеркнула Захарова, остается актуальным предупреждение внешнеполитического ведомства России касательно этой угрозы.

Ранее Лондон обвинил Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, который попал в реанимацию 4 марта. Власти Британия уверяют, что найденное в крови потерпевшего нервно-паралитическое вещество разрабатывалось в СССР. Премьер страны Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке 23 российских дипломатов из страны в связи с этим делом.

Россия отрицает причастность к нападению на Скрипаля. Как заявили в российском МИД, вещество, которое упоминают британцы, никогда не разрабатывалось в РФ или СССР. В ответ на действия Британии Россия предприняла аналогичные меры.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #захарова #британия #политика #запад #новости #весь мир #скрипаль
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода Россия
Бизнес шагает в ногу с наукой. Российский АПК получит два высокотехнологичных завода
Построит предприятия на Дальнем Востоке группа компаний «Арника».
18:00   29 Марта 2018
58
Легализация криптовалют может разрушить финансовую систему России Экономика

Легализация криптовалют может разрушить финансовую систему России

15:22   29 Марта 2018
69
Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против» Ближнее зарубежье

Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

12:43   29 Марта 2018
2511
Обиды нет, есть сожаление. Депутат Затулин узнал в пути, что ему закрыли въезд в Эстонию Россия

Обиды нет, есть сожаление. Депутат Затулин узнал в пути, что ему закрыли въезд в Эстонию

20:48   28 Марта 2018
85
Новости smi2.ru
Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

 Кузбасский пленник. Кто станет губернатором, когда Тулеева освободят

Кузбасский пленник. Кто станет губернатором, когда Тулеева освободят

 Оператор Yota предложил тариф без голосовой связи

Оператор Yota предложил тариф без голосовой связи

 Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»