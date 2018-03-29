Власти Кемерова помогут найти работу сотрудникам сгоревшего ТЦ

Областная служба занятости поможет оставшимся без работы сотрудникам с трудоустройством, сообщили в региональном департаменте труда и занятости населения.

В «Зимней вишне» имелось около 130 организаций разной формы собственности, где работали почти 500 человек. Со всеми сотрудниками служба занятости будет работать индивидуально. Всех, кто обратится к специалистам службы, поставят на учет и помогут найти работу.

По этому вопросу обращения принимает центр занятости населения Кемерова (Ленина, 109-в) и единый центр социальных консультаций (Пролетарская, 10).

Пожар в кемеровском четырехэтажном торговом центре случился 25 марта и унес жизни 64 человек, в числе которых 41 ребенок.