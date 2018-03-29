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Девять пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ остаются в больницах

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Девять пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ остаются в больницах

Девять пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ остаются в больницах

 Захарова ответила Борису Джонсону цитатой из Достоевского

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16:29   29 Марта 2018
Россия
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Девять пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ остаются в больницах

Девять пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ остаются в больницах

Десять пострадавших уже выписали с амбулаторного этапа оказания медицинской помощи, передает пресс-служба администрации города Кемерово.

В четверг, 29 марта, девять пострадавших при пожаре в кемеровском торгом центре «Зимняя вишня» остаются на стационарном лечении, 60 — на амбулаторном. ТЦ сгорел в воскресенье, 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #кемерово #общество #зимняя вишня
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