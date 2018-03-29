ДНР опровергла обвинения Киева в использовании лазерного оружия

Руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики опровергло обвинения Киева в использовании лазерного оружия, заявив, что у них такой техники нет.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщала, что один из солдат во время осмотра территорий через бинокль был поражен лучом. У военнослужащего зафиксирован ожог сетчатки глаз. По информации врачей в ведомстве установили, что со стороны ДНР использовали излучатель света, «так называемый ослепляющий лазер».

Республика опровергла это обвинение, назвав заявление бредом. При этом в ДНР подчеркнули, что не располагают подобным вооружением.