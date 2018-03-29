МИД РФ потребовал освободить экипаж судна «Норд»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Москва потребовала от Киева немедленно освободить членов экипажа рыболовного судна «Норд».

По ее словам, украинские власти еще в очередной раз провоцируют РФ. Пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд» под российском флагом в Азовском море в воскресенье, 25 марта. На борту находились десять членов экипажа. Все они граждане РФ.

«Украинские пограничники действовали просто как сомалийские пираты», — сказала Захарова.

Корреспондент ИА «Политика сегодня» передает с брифинга, что у экипажа были все необходимые документы для рыболовства в акватории Азовского моря. Захарова добавила, что Москва рассматривает акцию Киева как попытку отомстить крымчанам за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав РФ.