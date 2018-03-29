Захарова: Москва еще прорабатывает ответные меры в отношении Запада

Тем не менее в ближайшее время их подготовят и озвучат, заметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Слова дипломата с брифинга в четверг передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Захарова попросила не сосредотачивать внимание на материале, из которого сделают эти меры: будь то зеркальные или какие-либо другие. Главное, что они адекватные.

Ранее некоторые страны, в частности, США, Украина и Польша объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном в деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.