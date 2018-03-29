Захарова ответила Борису Джонсону цитатой из Достоевского

Официальный представитель МИД РФ ответила главе британского МИД Борису Джонсону на его сравнение «дела Скрипаля» с романом «Преступление и наказание».

Британский министр накануне сделал отсылку к произведению Достоевского и заявил о всеобщей уверенности по поводу виновного. Он отметил, что вопрос заключается лишь в том, признается он или будет пойман.

Как передает корреспондент ИА «Политика сегодня», дипломат сказала, что, в отличие от Джонсона, в России читают и любят Достоевского и процитировала писателя:

«Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с».

Ранее дипломат заявила, что Лондон на запрос российской стороны по «делу Скрипалей» дает безграмотные ответы либо отмалчивается.