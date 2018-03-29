Рижская мэрия выделила 50 тысяч евро пострадавшим в ТЦ в Кемерове

Комитет думы Риги по финансам и административным делам выделил 50 тысяч евро в качестве помощи людям, пострадавшим в результате пожара в ТЦ в Кемерове.

Об этом сообщил мэр Риги Нил Ушаков. Средства переведены в Латвийский Красный крест. Организация окажет помощь потерпевшим.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Погибли 64 человека, из них — 41 ребенок. Среди пострадавших — 76 человек, 27 — дети. Инцидент расследуют 100 следователей СК РФ, арестованы пять человек.