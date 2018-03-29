МИД РФ обеспокоили планы США усилить военное присутствие в Сирии

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Москву тревожат планы Вашингтона закрепить военное присутствие в сирийском государстве.

Корреспондент ИА «Политика сегодня» передает с брифинга, что США усиляют военное присутствие в Эт-Танф, где расположена американская база. По словам Захаровой, в этот населенный пункт прибывает тяжелая техника. США и их союзники закрепляют незаконное военное присутствие в Сирии.

На этой военной базе обучают и оснащают отряды вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан находится в «зоне безопасности» рядом с военной базой США в Эт-Танф, которую Вашингтон незаконно развернул в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.