Мы в соц.сетях:
Власти Кемерова помогут найти работу сотрудникам сгоревшего ТЦ

Власти Кемерова помогут найти работу сотрудникам сгоревшего ТЦ

 Девять пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ остаются в больницах

Девять пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ остаются в больницах
ДНР опровергла обвинения Киева в использовании лазерного оружия

ДНР опровергла обвинения Киева в использовании лазерного оружия

 Украинский телеканал вещает на Крым и Донбасс

Украинский телеканал вещает на Крым и Донбасс
Захарова не исключила рост числа арестов россиян за рубежом

Захарова не исключила рост числа арестов россиян за рубежом

 Захарова: Москва еще прорабатывает ответные меры в отношении Запада

Захарова: Москва еще прорабатывает ответные меры в отношении Запада
Власти Кемерова помогут найти работу сотрудникам сгоревшего ТЦ

Власти Кемерова помогут найти работу сотрудникам сгоревшего ТЦ

 Девять пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ остаются в больницах

Девять пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ остаются в больницах
ДНР опровергла обвинения Киева в использовании лазерного оружия

ДНР опровергла обвинения Киева в использовании лазерного оружия

 Украинский телеканал вещает на Крым и Донбасс

Украинский телеканал вещает на Крым и Донбасс
Захарова не исключила рост числа арестов россиян за рубежом

Захарова не исключила рост числа арестов россиян за рубежом

 Захарова: Москва еще прорабатывает ответные меры в отношении Запада

Захарова: Москва еще прорабатывает ответные меры в отношении Запада
15:38   29 Марта 2018
Весь мир
52

МИД РФ обеспокоили планы США усилить военное присутствие в Сирии

МИД РФ обеспокоили планы США усилить военное присутствие в Сирии

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Москву тревожат планы Вашингтона закрепить военное присутствие в сирийском государстве.

Корреспондент ИА «Политика сегодня» передает с брифинга, что США усиляют военное присутствие в Эт-Танф, где расположена американская база. По словам Захаровой, в этот населенный пункт прибывает тяжелая техника. США и их союзники закрепляют незаконное военное присутствие в Сирии.

На этой военной базе обучают и оснащают отряды вооруженной сирийской оппозиции. Лагерь беженцев Рукбан находится в «зоне безопасности» рядом с военной базой США в Эт-Танф, которую Вашингтон незаконно развернул в апреле 2017 года под предлогом борьбы с террористами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#захарова #сша #сирия #мид россии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Легализация криптовалют может разрушить финансовую систему России Экономика
Легализация криптовалют может разрушить финансовую систему России
О перспективах и угрозах цифровых активов на «Столыпинском форуме» рассказал глава парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков
15:22   29 Марта 2018
63
Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против» Ближнее зарубежье

Страсти по латинице. Русские украинцы «за», бандеровцы Галиции «против»

12:43   29 Марта 2018
2104
Обиды нет, есть сожаление. Депутат Затулин узнал в пути, что ему закрыли въезд в Эстонию Россия

Обиды нет, есть сожаление. Депутат Затулин узнал в пути, что ему закрыли въезд в Эстонию

20:48   28 Марта 2018
79
Сирия последние новости. Боевики сдают пояса смертников в Дамаске, в Африне погибли двое турецких военных Весь мир

Сирия последние новости. Боевики сдают пояса смертников в Дамаске, в Африне погибли двое турецких военных

20:02   28 Марта 2018
293
Новости smi2.ru
Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

Востриков, потерявший в пожаре в Кемерове всю семью, рассказал о вбросах о числе жертв

 Россель полагает, что Екатеринбургу вернут выборы мэра

Россель полагает, что Екатеринбургу вернут выборы мэра

 Оператор Yota предложил тариф без голосовой связи

Оператор Yota предложил тариф без голосовой связи

 Кузбасский пленник. Кто станет губернатором, когда Тулеева освободят

Кузбасский пленник. Кто станет губернатором, когда Тулеева освободят