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15:22   29 Марта 2018
Экономика
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Легализация криптовалют может разрушить финансовую систему России

Легализация криптовалют может разрушить финансовую систему России

О перспективах и угрозах цифровых активов на «Столыпинском форуме» рассказал глава парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Пакет из трех законопроектов, устанавливающий правовой статус криптовалют и блокчейна в России, в Госдуму внесли 27 марта спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и Павел Крашенников. Самой  «жаркой дискуссии» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков ждет при обсуждении понятия «цифровых денег», они же «цифровой актив».

«Дает ли это право обменникам покупать и продавать валюту? - задался вопросом, выступая на «Столыпинском форуме», Аксаков. - На мой взгляд, это явление уже существует, наши люди покупают, продают  Надо ввести явление в правовое пространство. Есть и другая позиция, что это может разрушить ту финансовую систему, которая у нас функционирует».

Пакет законопроектов, внесенный в Госдуму, в некой степени приравнивает цифровые к иностранным валютам, расплачиваться которыми в России запрещено, но покупать и продавать сами активы разрешено.

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Автор: Анна Смирнова
#госдума #криптовалюта #аксаков #цифровое будущее #столыпинский форум
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