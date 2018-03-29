Украина не выдаст пранкера, распространявшего фейки о пожаре в Кемерове

Такое заявление сделала официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

Накануне СК России завел уголовное дело против гражданина Украины Никиты Кувикова, который известен пользователям интернета как пранкер Евгений Вольнов. Он занимался распространением ложной информации о числе погибших при пожаре в Кемерово, тем самым дезинформируя родственников погибших и пострадавших и дестабилизируя ситуацию.

Басманный столичный суд санкционировал заочный арест Вольнова 28 марта.

Пожар произошел в ТЦ Кемерова 25 марта. Жертвами происшествия стали 64 человека.