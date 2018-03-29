Словения отзывает посла в РФ для консультаций
Премьер-министр Словении Миро Церар сообщил, что в четверг, 29 марта, правительство решило вызвать посла в РФ для консультаций в связи с делом Скрипаля.
По его словам, в связи с недавним событием в британском городе Солсбери словенское правительство решило вызвать посла в Любляну для консультаций. Решение о высылке российских дипломатов не приняли.
V zvezi z nedavnim dogodkom v Veliki Britaniji bo Slovenija poklicala našega veleposlanika v Rusiji na posvetovanja v Ljubljano. #SalisburyAttack— dr. Miro Cerar (@MiroCerar) March 29, 2018
Министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец заявлял, что он против мер в отношении дипломатов РФ до выяснения всех деталей. Церар отмечал, что Любляна не вышлет российских дипломатов.
#Захарова: Великобритания на деле умышленно демонстрирует правовой нигилизм, причём уже не в первый раз— МИД России ???????? (@MID_RF) March 29, 2018
#Захарова: Наводит на определённые мысли тот факт, что загадочные отравления и смерти регулярно происходят именно на территории этого государства, а его власти традиционно обвиняют в произошедшем кого-то вовне, активно задействуют пропаганду, да ещё и засекречивают расследования— МИД России ???????? (@MID_RF) 29 марта 2018 г.