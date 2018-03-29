Александр Дрозденко назвал имена возможных преемников

Глава Ленобласти начал масштабную кампанию по обновлению кадров с намеком на будущее.

Как стало известно петербургскому онлайн-изданию Interessant, Ленинградскую область ждет новый политический этап: текущий губернатор готовит себе смену. Судя по масштабным кадровым перестановкам, глава региона делает ставку на Михаила Москвина и Виталия Жданова.

О предстоящих кадровых изменения планировалось объявить еще в понедельник, 26 марта. Однако в связи с трагическими событиями в Кемерове дату перенесли. Предполагается, что кадровые перестановки произойдут в четверг, 29 сентября.

Действующего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина назначат на пост главы Всеволожского района. Его место займет председатель областного комитета по строительству Виталий Жданов.