Кузбасский пленник. Кто станет губернатором, когда Тулеева освободят

От обязанностей. Главе Кемеровской области прочат отставку в мае-июне. Эксперты не исключают, что Кремль удивит заменой.

Отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева отложили до мая-июня 2018 года, сообщил ИА «Политика Сегодня» источник, бзкий к Кремлю. Руководивший регионом 21 год, 73-летний глава Кузбасса отправится на пенсию после трагедии в Кемерово. Опрошенные агентством эксперты расходятся во мнениях относительно потенциальных кандидатур нового исполняющего обязанности главы региона.

Бывший советник управления президента РФ по внутренней политике, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев говорит, что скорой отставки Тулеева ждать не следует.

«Это спровоцирует прецедент, когда в результате теракта или бедствия нужно будет менять губернатора. – объясняет он. - У нас тогда поджоги начнутся по всей стране. Каждый обиженный субъект начнет что-нибудь поджигать, чтобы отправить губернатора в отставку. Сейчас Кремль в сложном положении. Тулеев может и сохранить пост».

Аргументом в пользу последнего предположения Матвейчев назвал былые заслуги Тулеева. В 90-х годах кемеровский губернатор лично вел переговоры с террористами и предлагал себя в обмен на заложников, чем завоевал уважение сограждан.

«Всякий, кто говорит, что знает преемника, очевидно лжет. – продолжает собеседник «ПС». – Эти вещи до последнего момента никто не узнает. Кандидатуры вроде Сергея Носова (мэр Нижнего Тагила), Сергея Цивилева (вице-губернатор Кузбасса) или Сергея Неверова (глава фракции «Единая Россия») не пройдут. Слишком публичные фигуры. Как правило, врио становятся люди, о которых все узнают в последний день.

Слухи об отставке губернатора ходили и до трагического пожара. О неудовлетворительном состоянии здоровья Амана Тулеева региональным СМИ сообщали источники в правительстве Кемеровской области. Летом прошлого года губернатор перенес операцию на позвоночнике.

27 марта в сети появилось фото с совещания в столице Кузбасса, которое провел президент Владимир Путин. На кадре полпред главы государства в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло держит Амана Тулеева за руку. В интервью «Говорит Москва» Меняйло объяснил, что помог губернатору привстать, а потом присесть, а комментировать состояние здоровья Тулеева не взялся.

Матвейчев, знакомый с полпредом СФО по работе в Севастополе, не исключил, что Меняйло можно рассматривать в качестве возможной кандидатуры на пост врио главы региона.

«Он мог бы неплохо руководить, но это сейчас все это из серии слухов», - заключил эксперт.

Директор института политической социологии Вячеслав Смирнов отмечает, что у Кремля богатый выбор кандидатов на замену Тулееву, но вероятнее всего в Кемеровской области повторится дагестанский сценарий. Источник «ПС», впрочем, такую замену находит маловероятной.

«Если будет поставлена задача, как Васильеву в Дагестане, навести порядок и сделать регион показательным, некоррупционным, учитывая угольную тему, то, мне кажется, направят прокурора или силовика», - поделился мнением эксперт.

Комментируя слухи о возможной отставке Тулеева, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 марта напомнил журналистам, что президент уже отвечал на этот вопрос. Поэтому повторяться не имеет смысла. Песков добавил, что Кремль не анонсирует кадровые решения и сообщает о них по факту.

На встрече с кемеровчанами 27 марта Владимир Путин заявил, что для принятия кадровых решений нужно сначала определить, кто и в чем виноват.