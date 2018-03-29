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ДНР опровергла обвинения Киева в использовании лазерного оружия

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 Украинский телеканал вещает на Крым и Донбасс

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15:24   29 Марта 2018
Весь мир
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РФ, в отличие от США, справилась с терроризмом в САР — сирийский журналист

РФ, в отличие от США, справилась с терроризмом в САР — сирийский журналист

Спецкорреспондент ФАН в САР встретился с сирийским журналистом Рафиком Луфтом, не раз бывавшим в Африне до начала турецкой операции «Оливковая ветвь».

В беседе с изданием Луфт сообщил, что действия глав Курдистана не отражали настроение мирных жителей Африна и других частей Рожавы. Жившие в регионе курды и арабы выступали за единство с Сирией и хотели передать северную часть республики под руководство официального Дамаска. Но потом в регион пришла турецкая армия.

По словам сирийского журналиста, выгоду из ситуации хотел извлечь Вашингтон. США намеревались поссорить Турцию и Россию и использовать новый очаг эскалации в своих нуждах. Луфт считает, что такие действия с американской стороны стали попыткой мести за собственные неудачи на фоне успешных действий России и Ирана в Сирии. Белый дом полагал, что раз Анкара состоит в НАТО, то должна действовать согласно интересов американской стороны. Именно в этом кроются причины намерения рассорить Турцию и РФ, пояснил журналист.

РФ, в отличие от США, справилась с терроризмом в САР — сирийский журналист

Луфт подчеркнул, что Москва является главной страной, установившей порядок в Сирии. Российская сторона всегда честно относилась к сирийскому народу, отметил журналист. Россия вмешалась в конфликт, когда стало очевидно, что США ведут себя «крайне нагло и безнравственно».

Журналист подчеркнул, что именно Россия является главным миротворцем в Сирии. В САР бушевал терроризм и Москва справилась с ним, заключил Луфт. В отличие от США.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #сирия #политика #весь мир
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